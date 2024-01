« Valentine’s day » : votre film cet après-midi sur TF1 (5 janvier 2024)

Publicité





« Valentine’s day », c’est le film rediffusé ce vendredi après-midi sur TF1. Un film signé Garry Marshall avec un casting 5 étoiles : Julia Roberts, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, ou encore Patrick Dempsey !





A voir ou revoir dès 15h30 sur TF1 ou en live et streaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct.







« Valentine’s day » : l’histoire

Quand sonne l’heure de la Saint Valentin, chacun chérit ses propres espérances. Les couples se retrouvent, se passent la bague au doigt ou se séparent. Les célibataires caressent l’espoir de trouver l’âme sœur et seront peut-être récompensés. Qui sait ? Les destins se croisent et s’entremêlent. Au bout du compte, tout est possible à Los Angeles pour les cœurs romantiques…

Le casting

Avec : Julia Roberts (Kate Hazeltine), Jessica Alba (Morley Clarkson), Jessica Biel (Kara Monahan), Bradley Cooper (Holden), Patrick Dempsey (Harrison Copeland), Jamie Foxx (Kelvin Moore), Jennifer Garner (Julia Fitzpatrick), Ashton Kutcher (Reed Bennett), Anne Hathaway (Liz), Eric Dane (Sean Jackson)



La bande-annonce

On termine avec les images et la bande-annonce officielle du film