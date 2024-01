Star Academy : les affiches des demi-finales, Axel ou Julien qui doit aller en finale ? (SONDAGE)

Publicité





On connait désormais les affiches des deux demi-finales de la Star Academy 2023. En effet, ce soir à l’issue du 11ème prime, Lénie a été éliminée et les quatre académiciens encore en course sont désormais les demi-finalistes.





Axel, Héléna, Julien et Pierre sont les qualifiés pour les demi-finales de la saison de la Star Academy.







Publicité





Et à la surprise générale, c’est à Pierre que l’on a confié la lourde tache de décider qui il voulait affronter en demi-finale. Personne ne s’y attendait mais il a choisi son amie Héléna !

Nikos Aliagas a annoncé ensuite que la première demi-finale serait celle des garçons : Axel face à Julien. Les votes sont déjà ouverts et le public va décider qui doit aller en finale de la Star Academy 2023.



Publicité





La seconde demi-finale aura lieu dans deux semaines et opposera Pierre à Héléna.

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Axel Julien Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy : qui a été éliminé lors du 11ème prime ? (résumé + replay du 13 janvier 2024)