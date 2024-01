Un si grand soleil du 18 janvier 2024 : votre épisode encore déprogrammé !

Publicité





Un si grand soleil du 18 janvier 2024 déprogrammation – Une fois encore, les fans du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ne sont pas respectés par la chaîne… En effet, elle a encore choisi de déprogrammer la série ce jeudi 18 janvier 2024.





En effet, l’épisode de « Un si grand soleil » passera à la trappe, France 2 ayant choisi de débuter « Envoyé spécial » dès 20h40 jeudi soir.







Votre série « Un si grand soleil » sera de retour dès le vendredi 19 janvier 2024 à l’horaire habituel avec le prochain épisode inédit.

Dans cet épisode, on peut vous dire que Alain va malheureusement devoir annoncer à Johanna et Elisabeth la mort de Guilhem. Johanna est triste et sous le choc. Au cabinet, elle est injuste et glaciale avec Margot…



VIDÉO Un si grand soleil extrait du prochain épisode : Johanna glaciale avec Margot