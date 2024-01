Star Academy : thème et programme des dernières évaluations (+ surprises de la semaine)

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 13 – Au lendemain du prime et de l’élimination d’Héléna, ils ne sont plus que 2 ce dimanche au château de la Star Academy. Julien et Pierre sont les deux finalistes de l’aventure !





Mais contre toute attente, pour cette dernière semaine au château, il y aura bien des évaluations cette semaine et Michaël Goldman était là pour tout expliquer aux élèves.







Ces évaluations auront lieu mercredi matin. Michaël Goldman a expliqué qu’il s’agirait d’une petite évaluation pour le plaisir sur un thème libre. Pierre et Julien devront surprendre les professeurs sur une chanson de leur choix et feront également une impro théâtrale dans la quelle ils pourront désigner un professeur (à l’exception de Michaël Goldman). Julien et Pierre étaient clairement déçus de devoir encore préparer des évaluations en plus de la préparation de la finale !

Le directeur de la Star Academy a également annoncé aux finalistes que Julien retournera à Paul lundi pendant que Pierre a suivra seul ses cours au château. Pierre retournera dans son petit village de Normandie mardi pendant que Julien aura ses cours au château.



Et ce dimanche soir, l’ensemble du corps professoral viendra dîner au château avec les finalistes : Michaël, Adeline, Malika, Cécile, Pierre, Joe, ainsi que Lucie et Marlène.

Rendez-vous lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.