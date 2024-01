Ici tout commence spoilers : la mère de Jim et Thibault débarque, les résumés jusqu’au 16 février 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 16 février 2024 – Déjà impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 12 au vendredi 16 février 2024.





Et on peut déjà vous dire que la mère de Jim et Thibault, Iris, débarque à l’institut Auguste Armand !







Des retrouvailles qui vont secouer Jim mais Iris semble cacher quelque chose… Jasmine surprend une conversation téléphonique d’Iris et compte bien savoir ce qu’elle cache.

De son côté, Carla prend son courage à deux mains pour ouvrir son coeur le jour de la Saint Valentin… Et Hortense décide de jouer les cupidons ! Quel couple la jeune femme va-t-elle former pour la fête des amoureux ?



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 février 2024

Lundi 12 février 2024 (épisode 859) : Iris détient un élément crucial pour rester auprès de ses fils à L’institut. A force de fanfaronner avec ses conquêtes, Carla est prise à son propre piège. Maya et Léonard se retrouvent délaissés…

Mardi 13 février 2024 (épisode 860) : Remué par les retrouvailles avec sa mère, Jim commet l’irréparable. Hortense joue les cupidons pour la Saint-Valentin. Au Master, Lionel et Jude mettent les petits plats dans les grands.

Mercredi 14 février 2024 (épisode 861) : Jasmine surprend une étrange discussion d’Iris au téléphone… Carla prend son courage à deux mains. Pénélope vit une Saint-Valentin inattendue.

Jeudi 15 février 2024 (épisode 862) : Jasmine part en mission espionnage… Gaëtan partage une méthode miracle pour obtenir de bonnes notes. Hortense lance une brigade spéciale mariages !

Vendredi 16 février 2024 (épisode 863) : Jasmine est mise à l’épreuve par son cœur d’artichaut. A L’institut, Gaëtan se fait de nouveaux admirateurs. Pour le cours d’Olivia, Jude et Lionel se mettent en mode pro.

