Star Academy : thème et programme des évaluations de la semaine 12

Star Academy 2023, évaluations semaine 12 – Au lendemain du prime et de l’élimination d’Axel, ils ne sont plus que 3 ce dimanche au château de la Star Academy. Julien est le premier finaliste tandis qu’Héléna et Pierre s’affrontent sur la seconde demi-finale !





Et comme la semaine dernière, il y aura bien des évaluations cette semaine et Michaël Goldman était au château pour tout expliquer aux élèves.







Ces évaluations concerneront uniquement Pierre et Héléna. Une nouvelle fois, à la clé pour le meilleur : un avantage sur le prime de samedi !

Héléna et Pierre passeront une évaluation de théâtre, de danse, et de chant.



En théâtre, Pierre va leur donner le thème la veille. Ils devront ensuite écrire une scène d’au moins 2 minutes qu’ils joueront mardi matin sur l’évaluation. En danse, ils auront une minute de chorégraphie à faire sur la musique de leur choix.

Et enfin en chant, ils devront interpréter une chanson dédiée à une personne rencontré pendant la Star Academy et qui les a touché. Il peut s’agir d’un autre académicien, mais aussi d’un artiste ou un professeur.

Rendez-vous lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.