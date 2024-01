Tous en cuisine du 3 janvier 2024 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité





Tous en cuisine du 3 janvier 2024 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce mercredi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous un nouveau numéro de « Tous en cuisine » spécial « Menus de fêtes ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invité du jour : François-Xavier Demaison. Ils cuisineront un dessert d’actualité : une galette des rois.





Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement. Sauté de dinde aux marrons, saumon agrumes, mi-cuit à la noisettes, verrine crémeuse de poires et pain d’épices… autant de plats savoureux s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous !

Tous en cuisine du 3 janvier 2024 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

DESSERT : GALETTE DES ROIS SOLEIL À LA NOISETTE



Les ingrédients pour 4 personnes :

3 disques de pâte feuilletée de 27 cm de diamètre

2 jaunes d’œufs + 1 cuil. à soupe d’eau

3 cuil. à soupe de pâte de noisette gianduja

Quelques noisettes caramélisées

Pour la crème pâtissière :

440 g de lait entier

2 gousses de vanille

40 g de sucre en poudre

80 g de jaunes d’œufs

80 g de fécule de maïs

30 g de beurre doux

Pour la crème d’amandes :

80 g de beurre doux pommade

80 g de sucre glace

12 g de fécule de maï

100 g de poudre d’amandes

1 œuf

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est disponible sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h30 sur M6 et 6PLAY.v