Un si grand soleil du 17 janvier : Akim tire sur Guilhem (résumé et vidéo épisode 1318 en avance)

Un si grand soleil du 17 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1318 en avance – Alors que votre épisode est encore déprogrammé ce soir, qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 16 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Guilhem n’arrête pas d’appeler Estelle… Carine ne comprend pas. Il a appelé Estelle toute la nuit, il est en boucle. Carine comprend qu’il a vrillé. Estelle se sent oppressé et elle regrette de ne pas avoir réfléchi avant. Elle comprend que Guilhem soit triste mais elle commence à flipper, elle doit lui dire que c’est fini.

Elise est toujours à fond sur le vol de motos, Bilal lui demande s’ils ont une piste. Elise dit avoir une suspecte qu’elle ne va pas lâcher… Ludo appelle Levars pour prendre rendez-vous.



Elisabeth est tendue. Alain lui demande pourquoi elle est si énervée, elle lui dit que c’est à cause de Guilhem. Ils se sont disputés. Alain lui conseille de laisser Guilhem se faire plumer s’il en a envie. Au cabinet, Guilhem arrive anéanti. Johanna lui dit qu’il avait oublié un client donc elle s’est occupée. Elle comprend que quelque chose ne va pas, Guilhem lui annonce qu’Estelle ne veut plus l’épouser. Il sent qu’il va la perdre. Johanna pense qu’elle veut juste prendre un peu de recul. Guilhem dit à Johanna que si elle le quitte il ne s’en remettra pas !

Alex retrouve Elise, elle n’a rien pour retrouver Jade. Alex dit que ce n’est peut être pas elle. Elise lui demande où est le problème, elle pense qu’il n’a pas envie que ce soit elle…

Estelle appelle Guilhem, il lui dire que ça vire au harcèlement elle lui demande d’arrêter. Estelle lui dit qu’elle veut qu’ils arrêtent là, c’est fini. Guilhem refuse de l’entendre. Elle lui dit qu’elle n’était pas avec lui pour les bonnes raisons, Guilhem lui demande si c’est à cause d’Akim… Elle lui dit que non. Guilhem insiste, Estelle est désolée mais c’est fini.

Estelle laisse un message vocal à Akim, elle lui dit qu’il avait raison pour le mariage c’était n’importe quoi. Il la rappelle, il s’inquiète pour elle. Estelle lui dit qu’il n’y a plus de mariage, elle pense que c’est la bonne décision. Elle a failli faire une énorme bêtise, elle le remercie de lui avoir ouvert les yeux et lui propose d’aller boire un verre en amis. Il accepte.

Alex se renseigne sur le port, il craint que les motos partent par la mer. Il va lui donner les documents dont il a besoin et lui souhaite bon courage… Pendant ce temps là, Ludo annonce à Jade qu’elle risque entre un et trois ans fermes. Jade pense que c’est supportable, après elle sera tranquille. Ludo refuse qu’elle se rende. Il veut qu’ils attendent et qu’ils gardent espoir.

Akim et Estelle se promènent. Elle avait dit oui à Guilhem pour les mauvaises raisons suite à leur rupture. Akim lui explique qu’il n’était pas dispo dans sa tête. Pendant ce temps là, Guilhem devient fou au cabinet en regardant des photos avec Estelle.

Elise identifie Jade sur des images de vidéo-surveillance. Elle est avec Sandra, Elise comprend qu’elle leur a menti et la soupçonne d’être complice du cambriolage.

Estelle invite à Akim à un dernier verre chez elle. Il accepte mais une fois monté il pense qu’il vaut mieux qu’il parte. Mais en sortant de son immeuble, Guilhem le voit ! Il sonne chez Estelle, qui ouvre en pensant que c’est Akim. Il entre et accuse Estelle d’avoir couché avec Akim. Il l’insulte et lui dit qu’elle s’est bien foutu de lui. Estelle lui assure qu’il ne s’est rien passé ! Elle pleure et lui demande de partir. Estelle s’enferme dans une pièce, Guilhem devient fou et l’insulte en tambourinant à la porte. Estelle appelle Akim au secours et sort son arme.

Guilhem entre dans la pièce et prend l’arme d’Estelle, il la menace. Akim entre dans l’appartement et lui reproche de foutre sa vie en l’air. Akim lui dit de lâcher son arme… Guilhem tire, Akim réplique et Guilhem s’effondre au sol…

VIDÉO Un si grand soleil du 17 janvier extrait, Guilhem devient fou

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv