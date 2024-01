Destination X : quelle destination ce 16 janvier ? Les premiers indices !

Publicité





Destination X du 16 janvier, destination et indices – C’est ce soir qu’M6 diffuse l’épisode 4 de « Destination X », présenté par Philippe Bas. Après l’élimination de Julie, ils ne sont plus que 8 mais Philippe Bas leur réserve une grosse surprise ce soir : ils vont devoir se localiser deux fois et il y aura deux éliminations !





Mais quelle est la destination à deviner ce soir ? On vous donne les premiers indices !







Dans la bande-annonce de cet épisode de Destination X, on peut voir de premiers indices :

– le bus va monter sur une barge sur l’eau. Les paysages autour font penser à Venise, en Italie !

– les passagers vont ensuite être transportés sur un bateau sur un canal



Plein d’autres indices à découvrir ce soir dès 21h10 dans Destination X sur M6 !

VIDÉO Destination X, les premiers indices du 16 janvier

Après d'incroyables destinations, les passagers du X-Bus arrivent à un tournant ! 😮

Quelle stratégie l'emportera ? #DestinationXM6, mardi à 21:10 pic.twitter.com/WD4rsqIMeO — M6 (@M6) January 13, 2024

Présentation de l’épisode

Les huit passagers, toujours à la recherche de Philippe Bas, ne sont pas au bout de leurs surprises. La première matinée de cette nouvelle étape ne fait pas exception à la règle ! À bord d’un bateau touristique, ils découvrent qu’ils se trouvent au beau milieu de ce qui semble être une réserve naturelle. Cependant, leur emplacement exact demeure inconnu. Pour le découvrir, ils doivent remporter un premier défi d’équipe qui dévoilera aux gagnants leur position ainsi que la direction de leur prochaine destination.

Après ce défi, les passagers font face à un dilemme potentiellement décisif pour le jeu. Devront-ils suivre leur cœur ou opter pour une stratégie plus réfléchie ? Philippe annonce également une surprise, un placement de X, auquel les passagers devront faire face. L’un d’entre eux devra quitter définitivement le X-Bus au cours de cet épisode.

Seuls les passagers restants auront l’opportunité de profiter d’une journée exceptionnelle offerte par Philippe, au cours de laquelle ils découvriront enfin dans quelle ville ils se trouvent. Toutefois, dans Destination X, la vigilance est de mise à chaque instant, car une élimination peut en cacher une autre.