Un si grand soleil du 2 janvier : Akim largue Estelle (résumé et vidéo épisode 1309 en avance)

Un si grand soleil du 2 janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1309 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 2 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann fait son footing, il croit voir Pierre… Evidemment ce n’est pas lui, il s’excuse. Quand Yann rentre, Johanna lui demande si ça va. Il l’a réveillée en se levant tôt. Yann dit qu’il culpabilise toujours, elle a failli mourir. Johanna lui dit qu’elle ne l’a pas écouté, elle est têtue. Il n’y est pour rien. Johanna pense que Yann va s’en sortir. Il va se préparer il a rendez-vous avec Becker.

Guilhem retrouve Margot au cabinet, il lui demande si ça va. Il remarque qu’elle ne va pas bien et lui parle d’Akim. Mais Margot ne lui a pas parlé, elle a vu qu’il l’a déjà remplacée par une autre ! Pendant ce temps là, Akim et Estelle rentrent de week-end. Estelle a adoré, elle lui propose un autre week-end tous les deux. Mais Akim ne semble pas enthousiaste…



Le juge Laplace est avec Lavergne et Daumier. Lavergne accuse Daumier d’être son commanditaire. Au commissariat, Yann retrouve Alex, Manu et Elise. Becker le reçoit dans son bureau, il est content qu’il soit innocenté. Yann lui dit qu’il a failli tuer un homme, il ne sait pas s’il peut continuer à faire son métier. Becker le comprend mais il pense qu’il a un bel avenir dans la police. Il lui dit de prendre le temps de réfléchir et de revenir quand il sera prêt. Il va être convoqué par l’IGPN mais ça sera une simple formalité.

Estelle donne ses clés à Akim, elle va aller faire les courses. Akim préfère être clair : il ne veut pas qu’elle se fasse de fausses idées. Il ne recherche rien de sérieux et il a l’impression qu’elle se projette. Quand il commencera sa formation, ça sera fini entre eux ! Il lui rend ses clés et s’en va.

Akim retrouve Elise au commissariat, elle voit à sa tête que ça ne va pas. Il lui dit qu’elle avait raison, Estelle et lui ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Il lui dit qu’il a mis les choses au clair, il ne sait pas s’il va la revoir.

Estelle masse Chloé, qui se confie sur son fils. Estelle l’envoie balader, elle lui dit qu’elle n’est pas psy. Chloé s’en va remontée, Estelle ne la fait pas payer et pleure… Estelle appelle Guilhem pour remporter son massage, elle ne se sent pas très bien. Guilhem sent que ça ne va pas, elle finit par avouer que ça ne se passe pas bien avec Akim. Guilhem lui propose d’aller se balader ou boire un verre. Il insiste et elle finit par accepter.

Guilhem dit à Johanna et Florent qu’il part en rendez-vous extérieur. Johanna le félicite pour le voyage d’affaire avec Claudine à Los Angeles. Il assure qu’il mettra toute son énergie et que changer d’air lui fera du bien.

Margot fait une scène à Akim devant le commissariat. Akim l’envoie balader et lui dit qu’elle est tarée. Pendant ce temps là, Florent confie à Claire être réconcilié avec Johanna.

Yann prend un verre avec ses amis pour fêter sa libération mais il semble ailleurs… Estelle se confie à Guilhem, elle pense être une bonne poire. Mais Guilhem lui dit qu’elle est tout l’inverse, elle est solaire et est un cadeau. Elle pleure dans ses bras, elle a l’impression que sa vie est pourrie.

VIDÉO Un si grand soleil du 2 janvier extrait, Akim rompt avec Estelle

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv