Un si grand soleil du 31 janvier : Hélène se réveille (résumé et vidéo épisode 1326 en avance)

Un si grand soleil du 31 janvier 2024, spoiler résumé de l'épisode 1326 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 30 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker parle d’Hélène avec Janet. Mais elle lui dit qu’Hélène reste un mystère pour elle, elle ne peut pas l’aider. Pendant ce temps là à l’hôpital, Alain explique à Yann qu’Hélène étant toujours sous sédatifs, il ne peut pas l’interroger pour l’instant. Sa chambre est sous surveillance policière et Yann exige qu’elle ne soit pas en contact avec le personnel médical. Alain ne le prend pas très bien.

Tom demande à Maéva quand elle va parler à Robin. Il lui met la pression mais Tom l’envoie balader. Elle va le faire mais il revient dans 3h, elle lui demande de lui laisser le temps.



Yann interrompt Becker et Alex qui se disputent sur une histoire d’orthographe. Yann informe Becker que Christian venait de vider son compte en banque. Ça ne ressemble pas à un crime passionnel. Becker veut que Yann convoque Alix pour l’interroger.

Tout juste rentré, Robin reçoit un appel de Maéva et retrouve le sourire. Chloé et Evan se disent que Robin leur a gâché les vacances. Robin file retrouver Maéva. Chloé dit à Evan qu’elle n’a pas eu l’impression que Maéva lui ait envoyé beaucoup de messages pendant les vacances… Maéva retrouve Robin et lui dit qu’il faut qu’ils parlent.

Pendant ce temps là, Tom parle avec Achille. Il remarque qu’il est jaloux, Tom dit qu’il n’est pas jaloux il est amoureux. Maéva dit la vérité à Robin. Il n’y est pour rien mais elle a rencontré quelqu’un d’autre. Robin lui demande s’il le connait, elle lui dit que non mais il est au lycée. Maéva lui dit qu’elle a très envie qu’ils restent amis, Robin s’en va sans un mot.

Alix retrouve Ludo, il lui dit que si c’est pour l’embarquer dans ses galères elle peut repartir. Il est encore sous le choc. Alix dit qu’elle aussi, elle n’a pas dormi de la nuit. Ludo espère qu’Hélène va s’en sortir, il lui dit que c’est du sport d’être son ami. Yann appelle Alix, elle doit aller au commissariat.

Robin appelle Louis, il lui raconte tout il ne va pas bien mais il a besoin d’être seul.

Au commissariat, Yann interroge Alix au sujet des tableaux Definod. Il lui dit que Christian a fait un sacré bénéfice en les revendant beaucoup plus cher. Il lui demande si ça l’a agacée, elle dit que c’est le jeu. Alix dit ne rien savoir de plus et elle ne lui parle pas de la clé usb, qu’elle a dans la poche.

Maéva retrouve sa mère, elle se confie sur sa rupture avec Robin. Il a fondu en larmes, elle s’en veut de lui faire du mal. Mais Carine lui explique qu’elle a le droit d’aimer quelqu’un d’autre. Elle n’y est pour rien. Pendant ce temps là, Robin rentre et annonce à ses parents que Maéva l’a largué. Il ne veut pas en parler.

Claire vient changer la perfusion d’Hélène. Elle se réveille ! Elle ne se souvient de rien et panique. Claire lui dit de rester calme.

