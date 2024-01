Destination X : quelle destination ce 30 janvier ? Les premiers indices !

Publicité





Destination X du 30 janvier, destination et indices – C’est ce soir qu’M6 diffuse la demi-finale de « Destination X », présenté par Philippe Bas. Après les éliminations de Franck et Jonathan, ils ne sont plus que 4 ce soir au départ de l’Autriche.





Mais quelle est la destination à deviner ce soir ? On vous donne les premiers indices !







Publicité





Dans la bande-annonce et les premiers extraits de cet épisode de Destination X, on peut voir de premiers indices :

– la fontaine de Trévi à Rome, en Italie

– La Petite Sirène à Copenhague, au Danemark

– une vue de nuit de Genève, en Suisse

– un policer en Pologne (indication Policja au dos)



Publicité





Vous l’aurez donc compris, ce soir les passagers du X bus vont avoir bien du mal à savoir où ils sont puisque les indices sont divers et les pistes brouillées ! Plein d’autres indices à découvrir ce soir dès 21h10 dans Destination X sur M6 !

VIDÉO Destination X, les premiers indices du 30 janvier

Ils ont parcouru l'Europe et pourtant, ils sont loin d'avoir tout vu ! 😮

Aux portes de la finale, ils vont perdre tous leurs repères… #DestinationXM6, ce soir à 21:10 pic.twitter.com/fimSGsYDoB — M6 (@M6) January 30, 2024

Présentation de l’épisode

Seuls quatre voyageurs sont en route vers leur destination, X. En début d’épisode, Philippe Bas leur réserve une surprise inédite : pour la première fois, ils abandonneront le X-Bus pour poursuivre leur périple à bord d’un train. Quelles surprises les attendent lors de ce mystérieux trajet ?

Après avoir participé à un nouveau jeu près d’un magnifique lac, les passagers seront confrontés à une situation inattendue : un contrôle de police susceptible de remettre en question l’ensemble de leur voyage !

Enfin, Philippe les soumettra à un dilemme qui aboutira à l’élimination définitive d’un d’entre eux… mais où se trouveront-ils à ce moment-là ? À vous de le découvrir !