Un si grand soleil spoiler : Margot et Akim, c'est déjà fini ! Margot décide de... (vidéo épisode du 10 janvier 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode du 10 janvier 2024 – On croyait Akim et Margot enfin heureux dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil »… Et bien, c’était sans compter sur Claudine !

En effet, Claudine va faire une proposition professionnelle à Margot qui va tout changer…











En effet, Claudine va proposer à Margot un poste de 3 ans à Los Angeles ! Une proposition que la jeune femme ne s’imagine pas refuser… Elle en parle à Johanna, qui lui conseille de foncer car ça peut faire décoller sa carrière. Margot annonce la nouvelle à Akim, qui pense qu’accepter cette proposition signifie mettre un terme à leur relation…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1315 du 10 janvier 2024



