Ici tout commence : Teyssier, Axel, Ambre, les grands retours à venir en 2024 !

Que vous réserve l’année 2024 dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? On peut déjà vous dire que de grands retours devraient vous faire plaisir !





En effet, des personnages phares vont finalement revenir à l’institut Auguste Armand dans les prochaines semaines.







A commencer par Teyssier (Benjamin Baroche). Le directeur de l’institut s’est éclipsé pendant les fêtes de fin d’année et depuis on ne l’a pas revu. Mais rassurez-vous, Emmanuel sera très bientôt de retour ! C’est prévu pour la mi-janvier et il ne compte pas se laisser voler la vedette par son ami Marc Leroy.

Un autre membre de la famille Teyssier va lui aussi revenir : Axel (Thomas Da Costa) ! Le neveu d’Emmanuel, parti l’an dernier pour devenir le chef du dernier restaurant de son père, Auguste Armand, Axel s’apprête à revenir, comme le révèle Télé Star. Comment se passeront les retrouvailles avec Jasmine ?



Ambre (Claire Romain) va elle aussi revenir à l’institut, plusieurs mois après son départ pour Lyon où elle devait seconder le chef Guillard. La jeune femme était partie pour 6 mois et elle sera de retour dans quelques semaines. Va-t-elle reprendre son histoire avec le beau Malik ?

Quant à Louis Guinot (Fabian Wolfrom), il devrait bientôt sortir de prison. Sa mère, Claire, compte bien réussir à faire accepter qu’il reprennent un poste de professeur à l’institut.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.