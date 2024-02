Publicité





20h30 le dimanche du 18 février 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 18 février 2024 : les invités

> La story et l’interview : l’auteure, compositrice et interprète Barbara Pravi

Le magazine explore le parcours extraordinaire d’une chanteuse dont la vie a pris un tournant décisif en 2021, lors de la soirée de l’Eurovision. En tant que représentante de la France au concours, elle a atteint la deuxième place avec sa chanson « Voilà ». De plus, elle a été honorée du titre de Révélation féminine de l’année 2022 lors des Victoires de la musique. Cette réussite exceptionnelle découle d’un mélange de travail assidu, de patience et également de cicatrices émotionnelles.

> Rencontre avec Clémentine Galey

Fondatrice de Bliss-Studio et animatrice principale de « Bliss-Stories », le premier podcast français dédié à la maternité, elle a généré 65 millions d’écoutes. Dans ce podcast, elle accueille avec empathie des femmes, qu’elles soient anonymes ou célèbres, qui partagent sans réserve leur expérience de la maternité.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV