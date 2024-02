Enquête Exclusive du 18 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 18 février 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Outlaws, Gremiums : plongée dans la France secrète des Bikers ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 18 février 2024 : votre émission en résumé

La plupart des forces de police à travers le monde les considèrent comme des gangs criminels, mais eux se revendiquent du « 1% » des motards affranchis de toute contrainte. Affublés de blousons de cuir, chevauchant d’imposantes motos et arborant des tatouages inquiétants, ces motards se font appeler Hells Angels, Outlaws, Bandidos ou encore Gremiums. Ces clubs de motards, dotés de ramifications internationales, sont fréquemment accusés d’extorsion, de trafics divers et de règlements de compte, parfois meurtriers.

Ces bandes rivales et secrètes partagent pourtant un mode de fonctionnement similaire, caractérisé par une hiérarchie quasi militaire, un devoir d’assistance entre membres et des processus d’adhésion longs et exigeants. Pour la première fois en France, deux de ces clubs ont accepté de lever le voile sur une partie de leur mystère.



Les Outlaws, le plus ancien groupe de motards au monde, sont implantés en Normandie et du côté de Toulouse, où ils perpétuent les rites de cette confrérie née aux États-Unis à la fin des années 1950. Parmi eux, Christian, chef d’entreprise au Havre (Seine-Maritime), fait partie de ceux qui ont introduit ce club en France il y a vingt ans. Derek, un routier à Cherbourg (Manche) et bad boy au grand cœur, fait également partie de leurs rangs.

Quant aux Gremiums, nés en Allemagne il y a trente ans, ils ont récemment fait leur apparition dans le Nord-Est de la France, dirigés par l’ancien militant d’extrême droite Serge Ayoub. L’émission explorera comment ils cherchent à s’imposer sur le reste du territoire. Cette plongée dans une culture virile, marquée par l’amour de la bagarre, des tatouages et du rock’n’roll, offre un regard inédit sur ces clubs de motards mystérieux.

« Enquête exclusive », c'est ce soir dès 23h10 sur M6.