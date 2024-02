Publicité





20h30 le dimanche du 25 février 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 25 février 2024 : les invités

> La story : Jean-Jacques Goldman

La carrière légendaire de Jean-Jacques Goldman, avec plus de 28 millions d’albums vendus, est explorée par Laurent Delahousse. Depuis son retrait de la scène médiatique en 2002, l’artiste n’a donné ni concert ni sorti d’album pendant plus de vingt ans. Malgré cela, sa popularité demeure inébranlable, son répertoire continuant d’inspirer et d’être repris par la nouvelle génération.

La tournée « L’Héritage Goldman, » lancée en 2023 en collaboration avec son guitariste de longue date, Michael Jones, remplit actuellement les salles à travers la France. Prévue jusqu’en novembre 2024, elle compte près de 70 dates supplémentaires. Cette absence prolongée soulève la question des traces laissées par Jean-Jacques Goldman. Plusieurs artistes partagent leur expérience et racontent l’impact significatif de ses chansons dans leurs vies.

> L’interview : Patrick Fiori

Le chanteur, révélé dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998, partage des réflexions sur sa carrière, ses succès et sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Il aborde également ses racines arméniennes du côté paternel, un sujet d’autant plus pertinent alors que Missak Manouchian a été honoré au Panthéon le mercredi 21 février.

Invité sur le plateau de « 20h30 le dimanche », il offre une interprétation d’un extrait de son douzième album intitulé « Le chant est libre », réalisé en collaboration avec des artistes tels qu’Amel Bent, Claudio Capéo, Slimane, Soprano et Ycare. Par ailleurs, Patrick Fiori annonce une tournée à travers la France, prévue du 16 mars au 14 décembre 2024.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV