Plus belle la vie spoilers : Luna dans la tourmente, les résumés jusqu’au 15 mars 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 15 mars 2024 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Luna est toujours manipulée par Maxime et en grand danger… L’enquête de police progresse mais agiront-ils à temps ?

Ophélie a un crush et Aya cherche à savoir de qui il s’agit… A la résidence, Apolline, la nouvelle, cherche un job étudiant.

Et Ariane est de retour de vacances avec Zoé. C’est le premier anniversaire de sa fille depuis qu’elles sont réunies ! Zoé fête ses 16 ans mais l’ambiance est tendue…

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 11 au 15 mars 2024

Lundi 11 mars 2024 (épisode 46) : Le danger se resserre autour de Luna, pendant qu’Ophélie force sa mère à confronter Aya. A la résidence, Apolline découvre qu’elle est fauchée et se met chercher une solution.

Mardi 12 mars 2024 (épisode 47) : Les policiers se rapprochent de plus en plus et suivent une piste qui semble solide. Apolline déchante à la découverte de son premier job étudiant. Pendant ce temps, à la résidence, Aya mène l’enquête sur le crush d’Ophélie.

Mercredi 13 mars 2024 (épisode 48) : Une enquête est ouverte suite à la découverte faite par les policiers la veille. De retour à Marseille, Ariane est bouleversée par ce qu’elle découvre dans les affaires de Zoé. Au cabinet, un nouvel arrivé ne laisse pas indifférent.

Jeudi 14 mars 2024 (épisode 49) : Les policiers détectent une faille en menant les premiers interrogatoires resserrant un peu plus l’étau sur le couple suspect. Au cabinet médical, Thomas trouve un soutien inattendu tandis qu’Apolline semble avoir trouvé une solution à ses problèmes financiers.

Vendredi 15 mars 2024 (épisode 50) : De retour au commissariat, Patrick réalise une importante découverte. Au Mistral, le jeu amoureux d’Ophélie a des conséquences inattendues. C’est l’anniversaire de Zoé, mais rien ne va plus entre elle et Ariane depuis leur retour de vacances…



