50mn Inside du 3 février : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 3 février 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 3 février 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🍪 À la Une – Cédric Grolet

Cédric Grolet critiqué et parodié, la star des pâtissiers fait polémique. Pourquoi agace-t-il autant ? Génie ou coup marketing ?

🎶 En Coulisses – Jean-Jacques Goldman

Le retour de la tournée Héritage Goldman, emmenée par Michaël Jones, pourquoi les tubes du patron de la chanson française traversent-ils les époques ?



💁‍♀️ Portrait – Chantal Ladesou

« J’ai peur pour les autres, j’ai peur pour les miens… » : le rire comme rempart aux épreuves de la vie.

🎤 Story – « Sensualité » d’Axelle Red

Comment cette chanson avant-gardiste est-elle devenue un tube ?

50mn Inside du 3 février 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🇨🇦 Québec : le plus givré des hôtels de glace

🇩🇴 République Dominicaine : pourquoi est-elle la destination star des Caraïbes ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.