66 minutes du 11 février : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 11 février 2024, sommaire et reportages





66 minutes du 11 février 2024, sommaire et extraits vidéos

À l’occasion du 58e Super Bowl, 66 Minutes se délocalise à Las Vegas ce dimanche.

A 17h15 dans 66 minutes



🔵 Quand l’état frappe les criminels au portefeuille

🔵 Quartiers fermés : ils vivent à l’américaine

🔵 Produits reconditionnés, vraiment une bonne affaire ?

🔵 Manger 100% français, est-ce possible ?

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Le nouveau visage de Las Vegas

Stephanie, agent immobilier, s’est donnée pour mission de vendre à ses clients « The One », une villa à 34 millions de dollars nichée sur les hauteurs de Las Vegas.

Stephanie, agent immobilier, s'est donnée pour mission de vendre à ses clients « The One », une villa à 34 millions de dollars nichée sur les hauteurs de Las Vegas.

