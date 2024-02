Star Academy, Julien et Héléna invités du spectacle Molière : changement de date, sans Pierre, les fans remontés

Publicité





Une semaine après le clap de fin de la 2023, Dove Attia a tenu parole et il va recevoir Julien et Héléna sur la comédie musicale « Molière, le spectacle musical ». Mais il a changé de date par rapport à ce qui avait été prévu quand il était de passage au château de Dammarie-les-Lys le 25 janvier dernier.





En effet, à la base Dove avait invité Julien à Toulouse en octobre, et Pierre et Héléna pour le grand final le 18 février.







Mais les plans de Dove Attia ont changé et il a annoncé que Julien et Héléna seront sur la scène du Dome de Paris en guests aux côtés de la troupe de Molière ce mardi 13 février 2024. A priori Pierre a du décliner en raison de son emploi du temps très chargé depuis sa victoire et le succès de son single.

Les fans de la Star Academy étaient nombreux à avoir réservé pour le 18 février afin de voir Pierre et Héléna. Ils sont remontés et ont publié de nombreux commentaires sur la publication de Dove Attia sur Instagram, lui reprochant ce changement de date. Dove n’a pas répondu à la polémique.



