66 minutes du 25 février : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 25 février 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 25 février 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Salon de l’agriculture, la fête malgré tout ?

Alors que la 60e édition du Salon de l’agriculture s’est ouverte hier, la journée a été particulièrement mouvementée pour le chef de l’État Emmanuel Macron.



🔵 Football : quand les parents dépassent les bornes

Coach sportif, Abdel foule la pelouse la peur au ventre depuis qu’il a été agressé par un père de famille qui refusait de voir son fils rater ne serait-ce qu’un entraînement.

🔵 Piscines et jardin : ils préparent déjà l’été

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Buffets à volonté : toujours plus !

Manger au restaurant, une passion française qui ne se dément pas… ou presque ! Ces derniers mois avec l’inflation, vous êtes nombreux à y regarder à deux fois. Et à vous tourner vers des établissements bon marché.

Extrait vidéo

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17H20 sur @M6 pic.twitter.com/o0Ef6M16dm — 66Minutes (@66Minutes) February 24, 2024

