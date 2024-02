Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Italie direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Ecosse / France en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce dimanche après-midi sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Après une défaite face à l’Irlande et une victoire face à l’Ecosse, l’équipe de France poursuit le Tournoi des Six Nations aujourd’hui face à l’Italie au stade Pierre Mauroy de Lille.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h50 ce dimanche 25 février 2024. Coup d’envoi à 16h.







Suite à leur revers initial dans le Tournoi face à l’Irlande (17-38), l’équipe française a su redresser la barre en Écosse (16-20). La détermination, la puissance, et un moment d’inspiration de Bielle-Biarrey ont contribué à basculer la balance du côté positif. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à accomplir en termes d’efficacité offensive pour le XV de France. Affronter la Squadra Azzurra, actuellement en dernière position du classement, représente une opportunité idéale pour tenter une relance.

La composition du 15 de France face à l’Italie

Le XV de départ : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Cros, 6. Boudehent ; 5. Tuilagi, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.



Remplaçants : 16. Marchand, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. R.Taofifenua, 20. Roumat, 21. Abadie, 22. Le Garrec, 23. Moefana.

Ecosse / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Ecosse / France, un match de rugby évènement à suivre à 15h50 sur France 2.