66 minutes du 4 février : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

66 minutes du 4 février 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 4 février 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h10 dans 66 minutes : le doc

🔵 Zéro gaspi : ces chefs qui subliment les restes

Apprendre à métamorphoser les restes en délicieux plats gastronomiques est un rêve que Nabil Zemmouri réalise au quotidien. À l’âge de 36 ans, ce chef talentueux excelle dans l’art de sublimer les ingrédients oubliés dans le réfrigérateur. Son approche, en plus d’être écologique, s’avère également économique. Chaque jour, il s’efforce de transmettre sa philosophie anti-gaspillage à ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Julie Buquet partage le même principe. En tant que cheffe aux commandes de deux restaurants en Dordogne, elle renouvelle constamment ses menus en utilisant les produits locaux qu’elle déniche et en réinventant les restes de la journée précédente. Ne rien gaspiller demeure le leitmotiv de ces deux passionnés de la cuisine.



🔵 Pranks, les canulars qui dérapent

🔵 Tout à 2 euros, jusqu’où vont-ils aller ?

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 L’hôtel de conte de fées

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17H20 sur @M6 pic.twitter.com/A07SbS7wo9 — 66Minutes (@66Minutes) February 3, 2024

