C à vous du 13 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 13 février 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Guerre Israël-Hamas : l’offensive israélienne sur Rafah alarme la communauté internationale. Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po, est l’invité de C à vous.

🔵 📌 La grande dérive des médecines alternatives : on en parle avec Nicolas Berrod, journaliste au journal “Le Parisien”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant de l’hôtel “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 🎵 Dans le live : Patrick Fiori présente son nouvel album “Le chant est libre” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous : Tatiana de Rosnay pour le livre “Poussière blonde”, paru le 8 février dernier chez Albin Michel; et Lina Soualem et Hiam Abbass pour le film “Bye bye Tibériade” en salle le 21 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 13 février 2024 à 19h sur France 5.