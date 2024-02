C à vous du 20 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 février 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Le magistrat le plus célèbre de France raconte 46 ans au service de la justice : Francois Molins, qui publie “Au nom du peuple français. Mémoires” le 21 février

🔵 📌 Automobilistes : une étude révèle leur détresse. On en parle avec Jonathan Tuchbant, directeur général de la société Roole, dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nolwenn Corre, cheffe de l’Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu, à Plougonvelin (Finistère)

🔵 Dans la suite de C à vous : Andre Rieu qui sera en concert le 2 mars à l’Accor Hotel Arena Paris; et Patrick Timsit et Valérie Bonneton pour le film “Tombés du camion” en salle le 28 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 20 février 2024 à 19h sur France 5.