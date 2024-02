C à vous du 21 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 📌 Egalim, pesticides, simplification… Le gouvernement donne de nouveaux gages aux agriculteurs : Arnaud Rousseau, président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, est l’invité de C à vous

🔵 📌 7 octobre : comment mettre des mots sur le traumatisme et la sidération ? On en parle avec Delphine Horvilleur qui publie le livre « Comment ça va pas ? Conversations après le 7 octobre »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Louis Robergeau, chef du restaurant “Pagaille” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C àvous : Verino pour le spectacle « Focus », en tournée dans toute la France

🔵 Dans la suite de C à vous : Enrico Macias pour le coffret DVD/vinyles thématiques « De musique en musique », il sera en concert à l’Olympia les 18 et 19 mai 2024; et Pascale Arbillot pour la pièce de théâtre « Interruption » au Théâtre Antoine à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 21 février 2024 à 19h sur France 5.