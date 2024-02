C à vous du 7 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Énergie : le rapport accablant sur 30 ans d’erreurs politiques. On en parle avec Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie qui publie « Le mur énergétique français »

🔵 📌 7 octobre : l’hommage aux victimes françaises. Michael Tordjman, père d’Avidan, victime de l’attaque du Hamas le 7 octobre et David Sprecher, responsable France et Union européenne au Forum des familles de disparus et otages à Gaza



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Gianmarco Gorni, chef du restaurant « Vecchio » au Perchoir Ménilmontant à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Bernard Lavilliers qui recevra une Victoire de la musique d’honneur lors de la cérémonie diffusée vendredi à 21h10 sur France 2

🔵 Dans la suite de C à vous : Zaho de Sagazan, AdèleC astillon et Meryl, nommées dans la catégorie Révélation féminine aux Victoires de la Musique 2024; et Yame, Julien Granel, Nuit Incolore et Aime Simone, nommés dans la catégorie Révélation masculine aux Victoires de la Musique 2024

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 7 février 2024 à 19h sur France 5.