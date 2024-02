Ici tout commence spoiler : le départ d’un élève phare de l’institut ! (vidéo épisode du 12 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est le départ d’un élève phare qui vous attend dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Léonard et Maya sont sous le choc quand Ethan leur annonce qu’il arrête la cuisine et qu’il quitte l’institut Auguste Armand !











Maya et Léonard s’inquiètent, ils ont découvert que le casier d’Ethan a été vidés. Ils l’alertent, pensant à un vol… Mais Ethan leur annonce que c’est lui qui a pris toutes ses affaires car il a décidé de partir !

Ethan explique à ses amis qu’il ne prend plus de plaisir à cuisiner. Il préfère arrêter et quitter l’institut ! Maya et Léonard sont profondément choqués par cette annonce.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 89 du 12 février 2024, le départ d’Ethan

