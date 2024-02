C à vous du 8 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 février 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Réseaux de transports, préavis de grève à la RATP avant les JO, ouverture à la concurrence… Jean CASTEX, PDG de la RATP, ancien Premier ministre, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Judith Godrèche porte plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour viols sur mineur : elle témoigne dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Gianmarco Gorni, chef du restaurant « Vecchio » au Perchoir Ménilmontant à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Max Boublil pour le film “Double foyer” au cinéma le 21 février et le spectacle “Maximilien” en tournée dans toute la France

🔵 Dans la suite de C à vous : Estelle Mossely, championne olympique de boxe aux JO 2016; et Ziggy Marley et Kingsley Ben-Adir pour le film “Bob Marley : One Love”, au cinéma le 14 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 8 février 2024 à 19h sur France 5.