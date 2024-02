C dans l’air du 21 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 21 février 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 21 février 2024 : le sommaire

⚫ Caroline Fourest, journaliste, essayiste et directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur, sera l’invitée de Caroline Roux sur France 5. En suite de l’affaire Depardieu, qui a suscité une polémique nationale, le monde du cinéma français est secoué par les révélations sur les relations sexuelles avec des mineures impliquant des cinéastes renommés, suite aux témoignages et plaintes de Judith Godrèche contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon. Benoît Jacquot, le réalisateur incriminé, défend une relation consentie en parlant d’une histoire d’amour, tandis que Godrèche dénonce une emprise sur elle lorsqu’elle avait 14 ans, soulignant avoir été « son enfant femme » pendant les six années où ils ont partagé leur vie, alors qu’il avait 40 ans à l’époque.

Le documentaire « Les ruses du désir » de Gérard Miller en 2011 a incité Judith Godrèche à briser le silence. Dans ce film, Benoît Jacquot reconnaissait la nature illégale de sa relation passée avec l’adolescente, qualifiant sa pratique cinématographique de « trafic illicite de mineurs ». Depuis lors, la libération de la parole semble s’amplifier, avec Gérard Miller faisant l’objet d’une cinquantaine d’accusations, dont des plaintes pour agressions sexuelles ou viols lors de séances d’hypnose. Une femme mineure de 17 ans à l’époque a déposé plainte contre lui.

Lors de la soirée des César ce vendredi à l’Olympia, Judith Godrèche montera sur scène pour aborder les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma. Caroline Fourest, en tant que journaliste, essayiste et directrice éditoriale, abordera la libération de la parole des femmes, un tournant significatif dans l’ère du mouvement #MeToo en France.

⬛ Le RN, un parti comme un autre ?

La controverse persiste autour de la présence du Rassemblement National (RN) à la cérémonie d’entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian, malgré les réserves d’Emmanuel Macron et l’indignation du comité de soutien. Macron a exprimé son désaccord, appelant les forces d’extrême droite à ne pas participer en raison de la nature du combat de Manouchian. Les propos ont été jugés « outrageants » par Marine Le Pen, qui considère cela comme une faute politique et morale. Certains élus de gauche s’opposent également à sa présence, soulignant les positions du RN sur l’immigration. Le comité pour l’entrée au Panthéon de Manouchian accepte la présence de Le Pen par respect des institutions, mais pose la question de son héritage politique. En période électorale, le RN mise sur le thème de l’immigration, s’appuyant sur l’ancien directeur de Frontex et cherchant à renforcer ses alliances européennes malgré des signes de divergence.



