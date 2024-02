Publicité





La Grande Librairie du 21 février 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Tatiana de Rosnay, Régis Jauffret, Sonia Kronlund, François Garde, et Julia Malye.





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 21 février 2024 : invités et sommaire

Comment se forge-t-on des personnages et quelle signification cela revêt-il ? Qu’est-ce qui pousse l’imagination à créer des vies autres que la nôtre ? Cinq écrivains explorent notre inébranlable besoin de fiction avec éclat et passion !

📘 Tatiana de Rosnay, romancière et biographe de Tamara de Lempicka et Daphné du Maurier, offre dans son dernier ouvrage une variation captivante sur la vie de Marilyn Monroe. Face à une existence maintes fois contée, « Poussière blonde » (Éditions Albin Michel) emprunte des chemins détournés pour pénétrer l’intimité de l’actrice, révéler ses fragilités et dresser un portrait nuancé, marqué par des zones d’ombre et de lumière.



📕 Le nouveau roman de Régis Jauffret, « Dans le ventre de Klara » (Editions Récamier), plonge dans le journal intime de celle qui semble être la mère d’Adolf Hitler. L’auteur de « Sévère, » « Claustria, » et de nombreuses « Microfictions » explore la construction des personnages qu’il façonne et sa manière d’appréhender le réel.

📙 Quel est donc ce curieux besoin de vivre d’autres vies ? « L’homme aux mille visages » (Editions Grasset et Fasquelle) de la journaliste et documentariste Sonia Kronlund dévoile les multiples mensonges et impostures d’un authentique « arnacoeur ». Une enquête-témoignage qui offre un récit troublant sur la part de mystère et de fiction au cœur de nos existences.

📗 François Garde, lui, dévoile la trajectoire d’un parent oublié dans « Mon oncle d’Australie » (Grasset). Dans quelle mesure le récit familial est-il toujours, d’une certaine manière, une création ? Le romancier interroge les silences entourant l’histoire de son ancêtre, explore les frontières entre le réel et la fiction, et nous livre un récit aussi habile que fascinant.

📘 Enfin, Julia Malye, jeune romancière déjà remarquée à travers le monde, aborde dans son quatrième roman le destin des « fiancées de la Baleine » envoyées de force dans les colonies en 1720 pour être mariées : « La Louisiane » (Editions Stock) retrace l’histoire méconnue de ces oubliées de l’Histoire.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 21 février 2024 à 21h sur France 5.