« Coup de foudre sous la neige » : votre téléfilm ce 28 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Coup de foudre sous la neige » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 28 février 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre sous la neige ».





A suivre dès 14h10, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre sous la neige » : l’histoire, le casting

Cara, rédactrice pour la rubrique « Relations sentimentales » d’un magazine, décide de s’offrir une escapade à Clara Lake, une station de sports d’hiver, en compagnie de son amie Megan. Cette retraite vise à lui offrir une perspective plus claire sur son avenir professionnel et personnel. Une fois sur place, les deux jeunes femmes constatent qu’elles ont réservé le même chalet que deux autres touristes, Ben et Sean. Face à la complétude de l’établissement, ils se retrouvent contraints de partager le même chalet tout au long du week-end.

Avec : Taylor Cole (Cara), Jack Turner (Ben), Rukiya Bernard (Megan), Dewshane Williams (Sean)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mariage parfait sous la neige ».

« Mariage parfait sous la neige » : l’histoire et le casting

Cara et Ben, malgré leur emploi du temps chargé et le fait qu’ils ne soient pas encore mariés, décident de saisir l’occasion avant le départ de Cara en tournée européenne pour la promotion de son deuxième livre. Ben propose à Cara de l’épouser à Clara Lake, là où ils se sont rencontrés. Megan accepte d’être la demoiselle d’honneur de Cara, tandis que Zoey, la petite sœur de Ben, jouera le rôle de témoin. Sean, en raison de son travail avec Chirurgiens sans frontières, restera en retrait, éloigné de Megan.

Pendant leur séjour, Ben découvre qu’une grande chaîne d’hôtels est sur le point de racheter Clara Lake. Cependant, l’absence d’un investisseur détenant 10% des parts bloque la transaction. Cara entreprend une enquête et révèle que Goldie, la fille de Max et Clara Deeker, les propriétaires, détient ces parts. Goldie, attachée à cet héritage familial, s’oppose à la vente à une chaîne d’hôtels impersonnelle. Heureusement, Ben réussit à la convaincre en partageant son désir de préserver l’authenticité du lieu.

Avec : Jack Turner (Ben Livingston), Taylor Cole (Cara Reneau), Rukiya Bernard (Megan Marquant), Dewshane Williams (Sean)