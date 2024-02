Danse avec les Stars : pourquoi les téléspectateurs ne voteront pas cette saison

Publicité





La saison 13 de « Danse avec les Stars » a été lancée avec succès avec les deux premiers primes, diffusés vendredi dernier et hier soir sur TF1. Mais cette saison est marquée par un changement important dans la mécanique du programme : pas de direct et donc pas de votes des téléspectateurs !





En effet, le prime diffusé hier soir avait été tourné une semaine avant et c’est aujourd’hui que sera enregistré le prime 3, qui ne sera diffusé sur TF1 que le vendredi 8 mars.







Ce troisième prime verra l’élimination d’un premier couple et sera donc tourné avec deux semaines d’avance sur la diffusion. Et on peut déjà vous dire qu’aucun direct n’est prévu à l’heure actuelle, le quatrième prime devant être tourné le 1er mars, là aussi pour une diffusion deux semaines plus tard.

Cette saison de « Danse avec les Stars », le public ne pourra donc pas voter comme ça avait toujours été le cas les saisons précédentes. D’habitude, les votes du jury désignait les deux couples en face à face et le public votait pour sauver son préféré parmi les deux. Désormais, il n’aura donc pas son mot à dire.



Evidemment, « Danse avec les Stars » devrait revenir en direct pour la finale, et peut être pour la demi-finale.

Si vous avez manqué le second prime hier, notre résumé complet est en ligne ici.