50mn Inside du 24 février : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 24 février 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 24 février 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🤴 A la Une : Harry : et s’il revenait ?

C’est la question qui agite le Royaume Uni. Depuis une semaine le fils cadet du roi enchaine les messages contradictoires. Est-ce le début d’un apaisement ? Décryptage.

🍴 En Coulisses : Le Fouquet’s se transforme pour les Cesar

Quand les César réveillent le Fouquet’s. Comment l’institution des Champs Elysées s’est-elle préparer à accueillir les stars pour le dîner d’après cérémonie ?



🧀 Story : Bienvenue chez les ch’tis, pourquoi les Français l’aiment tant ?

Alors que Dany Boon revient avec un nouveau film, retour sur l’histoire de « Bienvenue chez les ch’tis ». Le plus grand succès du cinéma français que personne n’avait vu venir.

💁‍♂️ Portrait : Enrico Macias

Rencontre avec Enric Macias, qui se confie sur la femme de sa vie : « Depuis qu’elle est partie, quand je suis malade, je n’ai plus peur de mourir ».

50mn Inside du 24 février 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le document : Ces Français à la conquête du rêve américain

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.