Plus belle la vie spoilers : Patrick perd pied, Aya amoureuse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 26 février au 1er mars2024)

Plus belle la vie spoiler, résumés en avance et bande-annonce du 26 février au 1er mars 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Patrick, qui a été témoin d’un meurtre par sa fenêtre.







Mais personne ne croit Patrick, seul témoin de la scène. Jean-Paul, Léa et même Babeth pensent que Patrick perd la boule et qu’il a rêvé… Mais Patrick est convaincu de ce qu’il avance et il sait ce qu’il a vu. Et coup de théâtre, l’appartement n’est autre que celui de Maxime et sa collègue, Cécilia ! Que s’est-il réellement passé ?

Pendant ce temps là, Aya avoue à son amie Ophélie qu’elle est amoureuse de… Kilian ! Mais Ophélie semble cacher quelque chose et Aya se pose des questions… Quant à Zoé, elle permet à la police de retrouver le collier et les mistraliens se réjouissent de pouvoir être indemnisés. Et une page se tourne pour l’adolescente, qui démarre une nouvelle vie avec Ariane.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 26 février au 1er mars 2024

Lundi 26 février 2024 (épisode 36) : Patrick est en proie au doute après les événements de vendredi. Le quotidien semble prendre le dessus sur les sentiments de Morgane et Jules. Aya a toujours du mal à comprendre son amie, Ophélie.

Mardi 27 février 2024 (épisode 37) : Babeth et Léa s’inquiètent pour Patrick. Luna et Maxime se rapprochent tant bien que mal. Ariane prend des risques pour protéger sa fille. L’amitié entre Aya et Ophélie rencontre un obstacle inattendu.

Mercredi 28 février 2024 (épisode 38) : Luna est sans le savoir au cœur du danger, alors que les choses s’accélèrent avec Maxime. L’heure est aux bonnes nouvelles pour les Mistraliens, grâce à l’intervention de Zoé. A la résidence, Nisma tente tant bien que mal de mener une action caritative.

Jeudi 29 février 2024 (épisode 39) : L’enquête de Patrick progresse, tandis que la confiance aveugle de Luna pourrait bien lui jouer des tours. L’heure est à la confrontation entre Ophélie et sa mère. A la résidence, Nisma peut compter sur le soutien inattendu de Jennifer pour sa collecte.

Vendredi 1er mars 2024 (épisode 40) : Le piège se referme sur Patrick, alors qu’il trouve enfin une alliée. Samuel recroise Jennifer sous le regard curieux des Mistraliens. La conclusion d’une enquête permet à Ariane et Zoé de tourner la page.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 26 février au 1er mars 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…