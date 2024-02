Dany Boon et Jérôme Commandeur invités du 20h de TF1 ce dimanche

Publicité





Dany Boon et Jérôme Commandeur seront les invités exceptionnels d’Anne-Claire Coudray ce dimanche 11 février 2024 dans le journal de 20h de TF1. Les deux acteurs viendront parler du film « Les Chèvres » qui sortira en salles le 21 février.





Ils seront en direct et répondront aux questions d’Anne-Claire Coudray.







Publicité





Synopsis du film « Les Chèvres » : Saviez-vous qu’au 17e siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime ? Maître Pompignac, risée du barreau, pense avoir trouvé l’affaire de sa vie : défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal… Mais c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s’avère n’être autre… qu’une chèvre !

Un film de Fred Cavayé, avec Dany Boon, Jérôme Commandeur, Claire Chust, Alexandre Desrousseaux, Grégory Gadebois et Marie-Anne Chazel.



Publicité





VIDÉO la bande-annonce du film « Les Chèvres »