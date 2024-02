Les mystères de l’amour du 11 février : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 1 saison 34 en avance)

Publicité





Les mystères de l'amour du 11 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1 de la saison 34 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l'amour » est de retour avec un nouvel épisode. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode de ce soir, il s'agit du tout premier épisode de la saison 34 et il s'intitule « Saint-Valentin 2024 ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC







Les mystères de l’amour du 11 février 2024 – résumé de l’épisode 1 saison 34 « Saint-Valentin 2024 »

Christian et John mettent les bouchées doubles pour organiser le premier concert de la nouvelle tournée de Fanny. La chanteuse reçoit la visite surprise de Guillaume. Cathy est encore sous le choc, Béatrice et Julien tentent de la réconforter. Lola fait son grand retour, elle est à la recherche de Peter qui ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours.

Les mystères de l’amour du 11 février – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l'amour, c'est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC.