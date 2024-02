« Défis mortels » : votre téléfilm ce 9 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Défis mortels » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 9 février 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Défis mortels ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Défis mortels » : l’histoire, le casting

A son arrivée à l’université de Saint-Bellaire, Tasha tente d’infiltrer la sororité Tau Nu pour faire la lumière sur le meurtre de Sophia, survenu un an plus tôt. Elle se confie à Clancy, la responsable du journal de l’école et relève les défis lancés par Tau Nu. Ceux-ci ont pour but de « faire le buzz » sur les réseaux sociaux, notamment sur l’application Pose, qui permet de garder l’anonymat. Les candidates sont classées en fonction de leur succès. Tasha et son amie Jayda arrivent souvent en tête du classement. Un mystérieux correspondant en particulier lance des défis dangereux à Tasha puis à Jayda, qui perd la vie. Heureusement, Tasha peut compter sur le soutien d’Anthony pour l’aider et enquêter sur ce qui est arrivé à Jayda.

Avec : Keeya King (Tasha), Kayleigh Shikanai (Gabriella), Mary Ditta (Jayda), Ruchi Wigwe (Anthony)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Nouveau lycée, nouveau danger ».

« Nouveau lycée, nouveau danger » : l’histoire et le casting

Kelly revient dans sa ville natale pour reprendre le vignoble familial et se rapprocher de sa fille, Béa, qu’elle n’a pas assez vu grandir, accaparée par sa carrière. Elle retrouve son amour d’enfance, Luke, et Béa se fait vite des amis. Elle rencontre même un charmant jeune homme. Hélas, un mystérieux inconnu commence à harceler Béa et devient de plus en plus menaçant…

Avec : Helena Mattson (Emma Kirk), Emma Fuhrmann (Béatrice Kirk), Daniel Hall (Luke), Matthew Erick White (Bryan)