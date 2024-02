Plus belle la vie du 1er février 2024 : Vanessa Kepler débarque (résumé + extrait vidéo épisode 19 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 1er février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 19 de PBLV – Estelle est confrontée une dernière fois à Francesco aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme est terrifiée…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er février 2024 – résumé de l’épisode 19

Léa, adjointe au maire, a un rendez-vous avec Vanessa Kepler. Cette femme extrêmement fortunée fait un don d’un bijou d’une valeur dépassant 1 million d’euros pour soutenir les sinistrés de l’effondrement du quartier. Ce chef-d’œuvre en or pourrait attirer l’attention de malfaiteurs, c’est pourquoi Madame Kepler souhaite garantir la sécurité du collier.

Estelle prend une grande décision, tandis que de nouveaux éléments émergent, suscitant des interrogations sur le passé et l’identité véritable de Zoé. Samuel vient en aide à Jennifer, bien que cette dernière ne soit pas entièrement en accord avec ses approches… Et ça va se retourner contre elle !

VIDÉO Plus belle la vie du 1er février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.