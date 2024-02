Le Juste Prix revient sur M6 avec Eric Antoine le... (infos, date, horaire)

Publicité





M6 a annoncé aujourd’hui la date de lancement de la nouvelle version du Juste Prix, le jeu culte relancé par la chaîne avec Eric Antoine à l’animation. C’est le lundi 11 mars 2024 à 17h30 que vous pourrez retrouver « Le Juste Prix » après 8 ans d’absence !





Cité chaque année parmi les émissions qui manquent le plus aux Français, Le juste prix démontre une fois de plus son exceptionnelle longévité. À bientôt 70 ans, ce format lancé aux États-Unis en 1956 est toujours leader outre-Atlantique et diffusé avec succès dans 10 autres pays. Un succès tout simplement unique à la télévision !







Pour incarner la nouvelle version de ce grand jeu, c’est naturellement un grand monsieur, showman, animateur, magicien qui a été choisi : Éric Antoine. Il succède à Max Meynier, Éric Galliano, Patrick Roy, Philippe Risoli et Vincent Lagaf’, qui depuis 1987 ont contribué à faire de ce jeu un véritable Hit.

Le Juste Prix 2024, entre nouveautés et fondamentaux

Nouveautés, mécanique, gains, retour des épreuves culte, tyrolien, bip bip ou pas bip bip, à quoi ressemblera cette formule 2024 ?



LE JUSTE PRIX 2024 reprend les fondamentaux qui ont fait son succès mais s’enrichit également d’une nouvelle formule plus feuilletonnante, qui vous tiendra en haleine jusqu’au bout de la semaine. Un condensé de nostalgie et de (ré)création qui pour les plus connaisseurs, ne sera pas sans rappeler l’émission d’origine.

– 7 joueurs par émission du lundi au jeudi

– 1 qualifié par jour après avoir fait tourner la fameuse Roue

– 1 grande finale le vendredi pour tenter de décrocher la vitrine de la semaine

Tels seront les grands axes de ce nouveau rendez-vous quotidien. Sans oublier bien sûr le retour de toutes les phases culte du jeu qui mettront les candidats dans tous leurs états.