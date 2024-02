Demain nous appartient spoiler : Georges tombe de haut, Mélody lui annonce que... (vidéo épisode du 22 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Georges dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Mélody va apprendre par une gaffe d’Audrey que Vanessa est enceinte de lui…

Résultat, Mélody est très déçue et elle reproche à Georges de ne pas avoir été honnête avec elle !











Georges vient tenter de s’expliquer avec Mélody mais elle lui explique que pour elle, c’est trop tard. Il a eu plusieurs fois l’occasion de lui parler du futur bébé et il ne l’a pas fait. Pour Mélody, c’est malhonnête et un manque de confiance… Et elle lui avoue que maintenant elle non plus n’a plus confiance ! Elle préfère arrêter là… Georges tombe de haut.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1628 du 22 février 2024 : Mélody quitte Georges

