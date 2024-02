Demain nous appartient spoiler : Camille mal, elle confie à Martin que... (vidéo épisode du 21 février)

Publicité





Camille n'a pas fait l'affaire au Spoon et elle a débuté un nouveau travail au domaine de Brunet dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais dans quelques jours, Martin va remarquer que la jeune femme ne va pas bien…











Camille ne se sent pas bien, ça ne se passe pas comme elle l’aurait espéré au domaine viticole… Martin explique à Camille qu’elle peut tout lui dire. Camille lui confie que Philippine l’a prise en grippe depuis le premier jour et depuis elle ne la lâche plus. Elle est tout le temps sur son dos à guetter une erreur… Martin pense que ça ressemble à du harcèlement moral et lui conseille d’en parler à Raphaëlle.

Mais Camille n’a pas envie d’inquiéter sa mère… Elle lui demande de ne rien lui dire.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1627 du 21 février 2024 : Camille se confie à Martin

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.