Plus belle la vie spoilers : Luna manipulée, les résumés jusqu’au 8 mars 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 8 mars 2024 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le savoir, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Apolline, une nouvelle, débarque à la résidence Massalia et a bien du mal à se faire une place… Maxime et Cécilia ont un plan, Luna se fait manipuler…

De son côté, Gabriel a fait une erreur de diagnostic. Et Barbara trouve du soutien alors qu’elle a bien du mal à concilier son travail et sa vie de mère célibataire avec son fils, Yaël.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 4 au 8 mars 2024

Lundi 4 mars 2024 (épisode 41) : Dans l’appartement d’en face, Luna est à son tour prise dans l’engrenage. Aya n’hésite pas à tenir tête à Vanessa. A la résidence, une nouvelle arrivante impose son style auprès de Steve.

Mardi 5 mars 2024 (épisode 42) : L’enquête de Boher progresse, tandis qu’un plan se met en place du côté de Cécilia et Maxime. A la résidence, Apolline ne fait pas encore l’unanimité. Au cabinet médical, Riva s’inquiète d’avoir commis une erreur de diagnostic.

Mercredi 6 mars 2024 (épisode 43) : Plus en danger que jamais, Patrick doit faire face aux doutes de Boher, tandis que l’heure est à la prise de conscience pour Riva. Barbara trouve un soutien inattendu au Mistral pour soulager son quotidien.

Jeudi 7 mars 2024 (épisode 44) : Une nouvelle manigance oblige Boher à passer à l’action, alors que Blanche commence à s’inquiéter pour Luna. Ophélie veut démarrer un nouveau projet, au grand dam de sa mère. A la résidence, tout le monde tente tant bien que mal d’apprivoiser Apolline.

Vendredi 8 mars 2024 (épisode 45) : Plus jalouse que jamais, Cécilia passe à la vitesse supérieure. Une réussite créative pourrait bien pousser Ophélie à dépasser ses peurs. Ailleurs au Mistral, c’est la Journée internationale des droits des femmes.



