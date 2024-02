« Les vieux fourneaux » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (19 février)

Publicité





« Les vieux fourneaux », c’est le film rediffusé ce soir sur France 3. Un film signé Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud et Alice Pol.





A voir ou à revoir ce soir sur France 3 et sur france.tv







« Les vieux fourneaux » : l’histoire

Dans la campagne tarnaise. Antoine, 70 ans, vient de perdre sa femme. Ses copains d’enfance, Mimile le flegmatique et Pierrot l’anarchiste survolté, se rendent aux obsèques. Lorsqu’Antoine découvre que sa femme l’a trompé il y a cinquante ans, il coure régler son compte à l’impétrant. Ses amis engagent une folle poursuite pour le stopper.

Le saviez-vous ?

– Il s’agit de l’adaptation cinématographique de la bande dessinée éponyme de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet;

– Plutôt bien accueilli par la critique, il a signé un beau succès en salles avec près de 940.000 spectateurs.

– Le tournage s’est déroulé entre le Gers, le Tarn et Garonne, la Haute Garonne et l’Hérault.



La bande-anonce

