« Manouchian et ceux de l’Affiche rouge » : votre documentaire ce soir sur France 2 (20 février)

« Manouchian et ceux de l’Affiche rouge », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi soir, 19 février 2024, sur France 2. À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian, France Télévisions propose une programmation spéciale.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







« Manouchian et ceux de l’Affiche rouge » : présentation

Le 21 février 2024, Missak Manouchian, résistant étranger d’origine arménienne, sera honoré au Panthéon, 80 ans après son exécution et celle de 21 camarades par l’armée allemande. Accompagné de son épouse Mélinée, il devient le premier résistant étranger et communiste à être inhumé dans ce lieu emblématique aux côtés d’autres figures patriotiques. Une émission spéciale de France Télévisions couvrira cette cérémonie présidée par le chef de l’État, diffusée en direct sur France 2 et franceinfo canal 27.

Pour éclairer le destin extraordinaire de Manouchian, France 2 diffusera le 20 février le documentaire événement « Manouchian et ceux de l’Affiche rouge », réalisé par Hugues Nancy. Cette initiative, décidée par le président de la République, inscrit dans la mémoire collective l’héroïsme et le sacrifice de tous les résistants, toutes origines confondues, qui ont donné leur vie pour la France pendant les années sombres de l’Occupation et de la collaboration.



