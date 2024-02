Koh-Lanta : Alicia gravement malade, elle fait une révélation après son élimination !

Publicité





C’est Alicia qui a été éliminée hier soir à l’issue de l’épisode 2 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». La jeune femme, qui était au sein de la tribu rouge, a payé au prix fort son comportement et son manque de réussite sur les épreuves sportives.





Mais aujourd’hui, à la surprise générale, Alicia a révélé être gravement malade dans une interview pour 20 Minutes. Elle est atteinte de la mucoviscidose !







« J’ai la mucoviscidose. (…) Je suis une personne, une aventurière à part entière et je préfère qu’on me juge pour ce que je suis et non pour ce que j’ai » a confié l’aventurière. « C’est rare aujourd’hui que des productions veuillent changer les choses et acceptent que des gens un peu différents puissent vivre leur rêve »

Une révélation pour le moins surprenante quand on sait que les aventuriers passent de nombreux tests médicaux avant de pouvoir participer à Koh-Lanta.



La société de production, ALP, n’a pas souhaité en parlé, précisant simplement qu’Alicia avait passé tous les examens médicaux nécessaires durant le casting de Koh-Lanta : « Alicia a suivi tous les examens et tests médicaux demandés et effectués par l’organisme médical qui est mandaté pour cela. Elle a été validée par les médecins de cet organisme comme étant apte à faire une aventure comme Koh-Lanta« .

Au sujet de sa maladie, ALP parle de confidentialité : « Ce sont des informations confidentielles auxquelles la production n’a pas accès. Les dossiers médicaux des aventuriers sont transmis par l’organisme mandaté au médecin de l’aventure et ne transitent pas par la production »

