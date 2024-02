« Femmes de la terre » : votre documentaire ce soir sur France 2 (27 février)

Publicité





« Femmes de la terre », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi soir, 27 février 2024, sur France 2. Ce documentaire inédit, réalisé par Edouard Bergeon, s’attache à relater la lutte des femmes dans le secteur agricole pour obtenir un statut, des droits et une reconnaissance.





« Femmes de la terre » : présentation

Ce film de 90 minutes mêle archives historiques, témoignages personnels et reportages pour rendre hommage aux femmes agricultrices, souvent reléguées dans l’ombre, et leur accorder enfin la place qu’elles méritent.

Aujourd’hui, plus d’un quart des exploitations agricoles sont dirigées par des « Femmes de la terre » qui jouent un rôle actif dans la gestion d’organisations syndicales, de coopératives et de chambres d’agriculture. Le réalisateur Edouard Bergeon, déjà connu pour son film « Au nom de la terre » racontant l’histoire de son père, se tourne cette fois-ci vers les souvenirs de sa mère, de ses grands-mères et arrière-grands-mères, toutes engagées dans le domaine agricole.



Pour la réalisation de ce documentaire, Bergeon a entrepris un Tour de France, recueillant les confidences et les témoignages poignants de femmes telles que Marie-Claude, Lucie, Anne-Cécile, Claire, Estelle, Marie-Paule, Jeannette. L’objectif est de retracer l’histoire remarquable des « Femmes de la terre » depuis l’après-guerre jusqu’à nos jours, mettant en lumière leurs contributions souvent méconnues et les défis auxquels elles ont fait face.