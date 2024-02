Ici tout commence du 15 février : gros malaise, Jasmine découvre que Jim... (résumé + vidéo épisode 862 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 862 – Gros malaise chez les Leroy ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, au petit déjeuner, Jasmine découvre que Jim a passé la nuit avec Maya !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 15 février 2024 – résumé de l’épisode 862

Au lendemain de la fête de Saint-Valentin à la colocation, Jasmine est plongée dans ses pensées. Le baiser échangé entre Jim et Maya l’affecte plus qu’elle ne l’aurait imaginé… Et l’ambiance du petit déjeuner devient pesante quand Jasmine découvre que Jim et Maya ont passé la nuit ensemble !

Sur demande de Marc, Jasmine se lance dans une mission d’espionnage auprès d’Iris, tandis que Gaëtan dévoile une méthode infaillible pour obtenir d’excellentes notes. De son côté, Hortense initie la création d’une brigade spéciale dédiée aux mariages !



Ici tout commence du 15 février 2024 – vidéo premières minutes

