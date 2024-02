Ici tout commence spoiler : Malik tombe de haut, il apprend que Ambre... (vidéo épisode du 19 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Malik va tomber de haut à l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Malik est déçu et annonce à Léonard et Bille que Ambre ne reviendra pas de si tôt !

La jeune femme lui a annoncé qu’elle prolongeait son travail à Lyon au moins jusqu’au mois de juin…











Malik est déçu alors que Léonard est sur son petit nuage. Il a flashé sur un nouveau : Nolan Marquet (incarné par Antoine Rateau). Le beau Nolan a tapé dans l’oeil de Léonard et en plus il pense qu’il n’est pas hétéro… Billie et Léonard encouragent Malik à tourner la page de son histoire avec Ambre.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 864 du 19 février 2024, Malik face à une mauvaise nouvelle



